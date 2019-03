Le temperature si sono alzate, la primavera è arrivata, il sole c’è, è domenica e allora non c’è luogo più bello dove andare se non la spiaggia. Quella termolese che questa mattina, 23 marzo, si è animata di tanti che hanno approfittato del giorno di riposo dal lavoro e dalla scuola per una passeggiata sul lungomare.

Qualcuno si è limitato ad una passeggiata sul litorale, mentre altri hanno preferito scendere in spiaggia, sentire la sabbia sotto ai piedi, respirare l’aria del mare e sentire da vicino il rumore delle onde.

Qualcuno non ha rinunciato allo sport, alla prima tintarella e anche ad un po’ di yoga per rilassarsi e ritrovare la forza per ricominciare la settimana.