Antico Egitto: fascino millenario che ritroviamo anche nei giochi d’oggi

L’Antico Egitto da sempre suscita un grande interesse generale. Questo perché ha una molteplicità di aspetti affascinanti e misteriosi che colpiscono e incuriosiscono. Da un lato ci sono tutti quegli aspetti oscuri di questa civiltà che ritroviamo in moltissime sue testimonianze rimanenti pervenuteci. Scatole, cofanetti, gioielli, sarcofagi, piramidi, tombe spesso non sono quello che sembrano o racchiudono scomparti segreti e trappole mortali.

D’altra parte questa civiltà antica ha sempre affascinato anche per tutti quelli che sono i suoi aspetti preziosi che alcuni definiscono di estremo lusso e magnificenza. L’oro è infatti il colore per eccellenza di questa civiltà e lo ritroviamo un po’ ovunque come tocco di preziosità, abbinato in tutti i casi a colori sgargianti di pietre preziose e dell’azzurro turchese, la tipica pietra dell’Egitto. Le chiavi vincenti dell’Antico Egitto viste con gli occhi di oggi sono quindi il mistero e la ricchezza.

Il tema dell’Antico Egitto piace da sempre

La grande attrazione del mondo dell’Antico Egitto è ancora viva e diffusa anche al giorno d’oggi, al tempo di internet e della tecnologia più avanzata. Qualunque bambino sin dai primi anni, per esempio, sa riconoscere una piramide o l’immagine di un faraone. Il tema Egitto è sfruttato per l’arredamento di locali importanti, per eventi, feste, attrazioni nei parchi di giochi e anche come tema di sfondo di siti di giochi online.

Indipendentemente dalla modernità di videogames e giochi d'oggi, quindi, il tema è quello che attrae e fa la differenza. L'Antico Egitto piace, insomma, e continua ad essere fra i temi preferiti da tutti. Quello che ci si chiede è se quello che oggi noi vediamo di questa civiltà lo ritroviamo anche nei giochi di allora, quelli giocati dagli Egiziani stessi o se non sia un'immagine ben lontana da questa.

A che cosa giocavano nell’Antico Egitto?

Quello sfondo affascinante di ricchezza, sfarzo, mistero che oggi tanto piacciono e che sono elementi rappresentativi dell’Antico Egitto per i nostri giocatori moderni, non ha nulla a che vedere con il mondo dei giochi di questa popolazione millenaria. Tale immagine, infatti, rispecchia un po’ banalmente quell’immagine di un’intera civiltà o quantomeno dei suoi aspetti più sfarzosi, famosi, evidenti.

Nelle immagini di oggi, infatti, non troviamo di certo i suoi aspetti più crudi, come quello della schiavitù. A giocare a quei tempi erano i bambini e i giochi, come si è appreso dai ritrovamenti archeologici, erano perlopiù a tema animali. Di grande successo allora sembravano essere i giochi di società.

I ritrovamenti ci mostrano, per esempio, una sorta di antico gioco dell’oca (Mehen), con pedine a forma animale. Con pedine simili si giocava anche al Senet, una specie di dama. Più singolare, ma altrettanto semplice come rappresentazioni, il Gioco del cane e dello sciacallo. Accanto ai giochi di società, troviamo giochi più domestici come le bambole e una molteplicità di giochi che erano i bambini stessi a costruirsi con argilla, legno, pietra. In tutti i casi l’elemento comune è l’estrema semplicità, che mette all’opposto i giochi ispirati all’Egitto di oggi rispetto a quelli reali di allora.