Due banditi armati di pistola hanno nuovamente rapinato stanotte il bar del distributore Ip, stazione di servizio ormai chiusa, sul lungomare nord di Termoli. E’ accaduto attorno alle 4,30 di oggi 20 marzo e il colpo ha fruttato un bottino di circa mille euro.

Quando sono entrati in azione, col volto travisato probabilmente da un cappuccio, i due uomini – secondo la prima ricostruzione – hanno trovato solo il barista nel locale, visto che in quel momento non c’erano altri clienti. Gli hanno intimato di farsi consegnare l’incasso, arraffando in pochi attimi anche stecche di sigarette e gratta&vinci, prima di fuggire a piedi sulla spiaggia.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo e hanno interrogato il dipendente dell’attività che ha riferito quanto accaduto. Indizi importanti sono arrivati dalle immagini delle telecamere dell’attività che hanno ripreso i due malviventi mentre entravano e uscivano dal bar. In poche ore l’attività investigativa ha portato a sviluppi significativi.

Si tratta dell’ennesimo colpo subito dall’attività che sconta probabilmente il fatto di avere delle vie di fuga facilmente raggiungibili quali la statale 16 e la tangenziale di Termoli. Le indagini dell’Arma stanno cercando di scoprire anche se si tratta sempre della solita banda di criminali che ha preso di mira il locale già al centro di numerosi fatti di cronaca.