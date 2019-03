Ai Criteria nazionali giovanili doppio bronzo per il molisano Lallopizzi

Si sono disputati a Riccione dal 15 al 20 marzo i Criteria Nazionali giovanili 2019 in vasca da 25 m. La prima giornata di gare dedicata al settore maschile è stata aperta dai 50 m dorso. In questa gara Michele Lallopizzi, atleta in forza alla “In sport Rane Rosse”, allenato dal coach Gianluca Cerri, si è imposto disputando un’ottima gara in 25”22, suo personale, riuscendo così a conquistare il terzo gradino del podio. Il giorno successivo è stato impegnato nella gara 100 dorso conclusa in 55”98 e 50 delfino in 25”51. Altra medaglia di bronzo è arrivata per Lallopizzi l’ultimo giorno di gare nella staffetta 4×100 mista in cui è stato primo frazionista, a dorso, seguito poi dai compagni Bressan a rana, Ziosi a delfino, Gazzotti a stile libero chiusa in 3”43.27. Con i suoi 2 bronzi Lallopizzi ha dato un importante contributo al terzo posto della classifica a squadre della “In Sport Rane Rosse”.

Soddisfatti, l’atleta e il suo allenatore, sono ora già proiettati verso il prossimo appuntamento: i Campionati Italiani Assoluti di nuoto che si disputeranno a Riccione dal 2 al 6 aprile in vasca da 50m.