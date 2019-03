A Verona vincerà il sorriso del futuro

Verona nel mondo è la città dell’Amore. Shakespeare ci ha regalato questa identificazione iconica e non sarà un convegno di passatisti a rovinarle la reputazione. Perché l’amore ha poco a vedere con la combinazione perfetta immaginata da Natura dei genitali maschili e femminili, ancor meno con la procreazione o la pretesa salvaguardia di Stato dei feti e della prole. L’amore è solo amore e chi lo ha provato lo sa.

Potremmo spendere altre mille parole, alludere al loro medioevo intellettuale e rischiararci alla luce dei nostri Lumi. Ma non ne vale la pena. Il cammino dell’umanità, per quanti ostacoli propone la Storia, ha un solo verso: in avanti. Quindi proseguiamo l’impegno per garantire a tutti i diritti acquisiti e a conquistarne di nuovi per altre donne e altri uomini. Perché la democrazia è liberale, altrimenti non è.

Per le strade di Verona ai volti corrucciati e stitici dei tristi figuri che immaginano di riedificare un mondo stantio, omofobo e oppressivo, risponderanno i volti solari e sereni di chi possiede il futuro, forti di un sorriso di consapevolezza. Loro liberi di immaginare un mondo basato su una idea di società, famiglia e diritti ridicolo, noi liberi e forti di sorriderne