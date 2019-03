A Martina Lonati, giovane campionessa, il ringraziamento dell’Amministrazione

La vittoria di Martina Lonati ai campionati nazionali Fin di Riccione è una vittoria che tutta Guglionesi sente. Entusiasmo generale per questa ragazzina che in ogni gara ci mette passione. Un orgoglio tutto guglionesano che porta un messaggio molto importante. Quello dell’amministrazione comunale che, per l’occasione, vuole dedicare a Martina parole di gratitudine e apprezzamento, delle quali si fa portavoce l’assessore allo sport Pino Aristotele: “Lo sport sa regalare emozioni straordinarie e Martina ha regalato a questa collettività una vera e propria lezione di vita, un traguardo fatto di sacrifici che, per la sua giovane età, è soprattutto uno stimolo a tanti coetanei che hanno perso di vista l’obiettivo, che si sentono “smarriti” nella confusione dei social network. Lo sport – aggiunge Aristotile – è un vero insegnamento di vita, si cresce insieme, s’impara a socializzare e a rispettare gli altri. A Martina, che in vasca si è trasformata in una guerriera, un ringraziamento per il tuo sacrificio, il tuo impegno, la tua caparbietà nel raggiungere gli obiettivi”.