Volpe a passeggio nel campo Acli fa l’occhietto ai fotografi

La nuova mascotte del campo Acli di contrada Selvapiana? Una simpatica volpe che questa sera, affatto incurante dei curiosi che subito si sono precipitati a riprenderla e a fotografarla ha scelto di entrare nel rettangolo di gioco del campo della società per curiosare tra birilli, bandierine e palloni.

Il singolare avvistamento è stato fatto da alcuni allenatori e giocatori che hanno incontrato l’animale intento a leccarsi i baffi dalla neve che nel frattempo scendeva giù.

Qualcuno ha girato anche un breve video in cui l’esemplare si aggira senza paura lungo le fasce laterali del campo e sembra finanche mettersi in posa per essere ripresa meglio dai telefonini.

“La volpe – ha spiegato l’esperto di fauna selvatica– generalmente si sposta la notte per andare alla ricerca di cibo, per l’ accoppiamento e non ultimo per prendersi cura dei cuccioli. Dalle foto possiamo dedurre in questo caso che si trovi a suo agio nel contesto, considerata la sua vicinanza al fotografo”.

“La volpe è specie tutelata – ha aggiunto – e ricordiamo che la legge vieta la disseminazione sul territorio di esche e bocconi avvelenati al fine di tutelare la salute pubblica e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente”.