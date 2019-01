Violenza, stalking ed evasione: arresti e denunce della Polizia

Un uomo è stato allontanato, un altro ristretto ai domiciliari, un terzo denunciato dalla Polizia del commissariato, nel corso di specifici controlli. Grazie a indagini sui reati di violenza privata e stalking dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Termoli congiuntamente alla Squadra Mobile di Campobasso, S.O., di 47 anni e di origine africana, ha subito il divieto di avvicinamento alla persona offesa su provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino.

È invece decisione del Tribunale di Sorveglianza, quella nei confronti del 50enne N.M., di origine africana e già in regime di semidetenzione per aver commesso dei reati contro il patrimonio e la persona. Per lui è stato disposto l’arresto ai domiciliari.

Nell’ambito invece dei servizi ordinari del Commissariato di Termoli, per il rispetto di prescrizioni e obblighi da parte dei pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari, il romeno N.R.E., di 28 anni 28, è stato denunciato per il reato di evasione. In un controllo dei poliziotti, l’uomo non era presente nella propria abitazione.