Via Lazio, quando la toppa è peggio… della buca

Hanno riempito la buca e ripianato l’asfalto con un po’ di cemento: peccato che nelle ore successive le automobili ci siano passate sopra rovinando quanto fatto dagli operai della ditta incaricata dal Comune di Campobasso. Siamo in via Lazio ed è proprio il caso di dire che la toppa è peggio del buco, anzi, della buca. Nessuna protezione attorno alla mini gettata di cemento, col risultato che se adesso la buca non c’è più in compenso ampi solchi tracciano la strada attorno. “E nessuno controlla” commenta il signor Giovanni che ci segnala questo lavoro “ad arte”.