Via apparecchiature da Oculistica al Vietri, il sindaco: “Il piano sanitario non lo prevede”

Il sindaco di Larino Pino Puchetti interviene sulla vicenda dello spostamento delle apparecchiature della reparto di oculistica dal Vietri della cittadina frentana all’ospedale San Timoteo di Termoli annunciando di rivolgersi al commissario ad acta della sanità Molisana Angelo Giustini affinché venga rispettato quanto scritto sul piano operativo sanitario poichè non prevederebbe questa modifica che sta facendo molto discutere a Larino.

“Sta destando forti perplessità tra i cittadini – scrive Puchetti in una nota – lo spostamento di apparecchiature, mobilio e arredi dall’ambulatorio di oculistica dell’Ospedale Vietri di Larino al San Timoteo di Termoli”.

Dopo l’ennesima segnalazione giunta dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune, il Sindaco del centro frentano Pino Puchetti ha informato le autorità competenti in relazione al mancato rispetto dei contenuti del vigente Piano Operativo Sanitario.

Secondo il primo cittadino, infatti, “il trasferimento indiscriminato al San Timoteo di Termoli del personale infermieristico prima e successivamente delle apparecchiature, strumentazioni e finanche degli arredi all’interno dell’unità di chirurgia ambulatoriale del nosocomio frentano, sta avvenendo in totale controtendenza rispetto a quanto il piano sanitario vigente specificatamente prevede per il Vietri e per la stessa unità di chirurgia ambulatoriale complessa”.

Il Sindaco Puchetti, con il coinvolgimento degli altri amministratori comunali del Basso Molise, chiederà inoltre nei prossimi giorni “un incontro al neo commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini per ribadire la necessità di un rilancio dell’offerta sanitaria pubblica in Basso Molise, che passi anche attraverso il potenziamento della rete di emergenza-urgenza sul territorio con la previsione, tra le altre cose, dell’attivazione dell’elisoccorso. Un’esigenza quest’ultima avvertita dalla comunità in relazione ai casi sempre più frequenti di patologie tempo-dipendenti e in considerazione dei drammatici decessi che si sono registrati negli ultimi mesi e che sono in alcuni casi oggetto di indagine da parte degli organi inquirenti”.

Il riferimento è sicuramente la morte di Michele Cesaride nel luglio scorso per il quale gli inquirenti stanno indagando per capire se ci siano responsabilità da parte dei vertici sanitari.