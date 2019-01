Via al corso di potatura della vite e delle piante da frutto

L’Associazione Arca Sannita, nata per recuperare e valorizzare semi, piante e frutti del Molise e del Sannio e il WWF Molise da decenni impegnato per la tutela della biodivesità in Molise, organizzano un corso base per la potatura della vite e degli alberi da frutto.

Il corso completo prevede 4 lezioni teoriche ciascuna di almeno 2 ore, indispensabili per la preparazione di base e per la conoscenza della morfologia e fisiologia delle piante, e 3-4 incontri di esecuzione pratica da effettuare sul campo.

Il corso si svolgerà il 21/23/25/28 gennaio per la parte teorica e nel mese di febbraio per la pratica che avverrà in campo alla presenza di viti e piante da frutto (melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, ecc.) in fase di allevamento e in piena produzione.

A tutti i frequentanti, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni: WWF O.A. Molise – 3477895452 – mail: info@wwfmolise.it