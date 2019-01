Il weekend della Befana di questo 2019 all’insegna del gran freddo e della neve. Ancora nevicate diffuse da moderate a forti sotto forma di bufera nella giornata di venerdì. Miglioramento a partire da sabato.

Queste le previsioni a cura di www.meteoinmolise.com.

Previsioni Meteo Weekend – Situazione: Correnti molto fredde di estrazione artico-continentale hanno raggiunto nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio i versanti orientali della Penisola. Intense nevicate sotto forma di Bufere si sono abbattute in particolar modo tra l’Abruzzo Meridionale e Alto Vastese, alto Molise dove il manto nevoso ha già superato in più punti i 50 cm. Le nevicate non hanno risparmiato neppure la Puglia, la Basilicata e La Sila calabrese. Nelle prossime ore nella giornata odierna ci aspettiamo ancora nevicate fino a quasi i litorali su medio versante adriatico in particolar modo versante orientale Gran sasso, Maiella, Alto Vastese, tutta la Provincia di Chieti, Alto Molise, Molise Centrale. Nevicate da moderate a forti anche tra Puglia (Murge) e Basilicata. I fenomeni potrebbero insistere fino alla notte su sabato.

Previsioni Meteo Befana: Durante la giornata di sabato 5 gennaio la circolazione sarà ancora molto fredda su mezza Italia con tempo instabile al Sud e lungo l’Adriatico e nevicate ancora fino a quote molto basse anche in pianura al mattino, in aggiunta una certa nuvolosità potrà interessare temporaneamente al mattino anche le regioni centrali tirreniche portando anche qualche fenomeno ma non nevoso a bassa quota. La giornata di domenica 6 gennaio sarà invece soleggiata su gran parte della penisola con la sola eccezione del basso Adriatico e del basso Tirreno dove ritroveremo ancora una certa di instabilità che potrà essere nevosa sui rilievi della Basilicata e della Calabria fino a quote collinari.

Meteo Molise, il weekend in dettaglio:

Previsioni venerdì: Neve da moderata a forte (sottoforma di bufere) al mattino. Le aree più interessate saranno Alto Molise (Capracotta, Agnone, Vastogirardi, Pescopennataro), Molise Centrale, Campobassano, Matese. Cielo più aperto e Fenomeni meno probabili tra Venafrano e Isernino, alto Volturno, Mainarde. Cielo coperto ma con bassa probabilità di precipitazioni tra la costa Larino e Frentani Orientali (Casacalenda, San Martino in Pensilis, Santa Croci Magliano, Ururi).

Nel pomeriggio sera tendenza delle precipitazioni nevose a spostarsi verso est. Nevicate (anche intense) attese tra Alto Molise, Campobassano, Monti del Sannio e gran parte dei monti dei Frentani sino al Basso Molise (Sant’Angelo Limosano, Trivento, Castelmauro, Montagano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi).

Più asciutto sulla costa dove è prevista pioggia debole. Fenomeni che tendono a insistere sulle stesse aree anche nella notte successiva. A fine giornata si prevedono accumuli medi di 1-1.3 metro a Capracotta, Pescopennataro, 45-40 cm tra i 650 e gli 800 metri, 20 cm a 300-400 metri. Temperature comprese tra i -9 di Capracotta e Campitello Matese, -4/-5 Campobasso, 2/3 gradi sulla costa. Venti forti da Nord-est sulla costa, moderati da Nord-ovest sulla provincia di Campobasso. Mari molto agitati. Prestare attenzione al ghiaccio su tutte le strade a partire dai 500 metri.

Previsioni Meteo sabato: Al mattino molto nuvoloso con associate residue deboli precipitazioni, a carattere nevoso oltre i 400 meri. Aperture del cielo con ampi spazi soleggiati durante le ore centrali del giorno. Nuovo aumento delle nubi durante il pomeriggio senza fenomeni associati. Miglioramento serale generalizzato, cielo stellato in nottata. Temperature in ripresa, ma ancora sotto le medie del periodo, sul Capoluogo non si arriverà a 1-2 gradi di giorno, fino a -2 in montagna, fino a 10-11 gradi sulla costa. Venti in attenuazione.

Meteo Befana: Mattino cielo sereno, stessa situazione al pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento di giorno, sottozero al primo mattino. Ghiaccio esteso sulle strade e nei tratti innevati. Aumento delle nubi in serata con associate precipitazioni che dalla costa si muoveranno verso l’interno.