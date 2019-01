Il secondo weekend del mese vede l’azione di una saccatura artica carica di aria fredda. Venerdì possibili nevicate fino alle bassissime quote sul versante adriatico di Abruzzo e Molise. Miglioramento tra sabato e domenica. Previsioni del tempo votate al freddo invernale.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI DEL TEMPO WEEKEND – SITUAZIONE: Le regioni adriatiche centro-meridionali saranno le zone più esposte, non solo al freddo ma anche all’instabilità. Precipitazioni diffuse sono attese nella prima parte del giorno dalle Marche alla Puglia garganica, con neve a tratti in pianura tra le province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Chieti e Pescara. Non escluso qualche fiocco fin sulle coste tra basse Marche e Abruzzo; dai 200-300m su Molise orientale, alta Puglia e rilievi dell’Irpinia. Torna a peggiorare entro sera su Sicilia tirrenica e Calabria, con neve in calo fino a 600-700m. Tempo più soleggiato altrove, ma ovunque piuttosto freddo

PREVISIONI METEO DOMENICA: Giornata caratterizzata dal transito di un impulso instabile che al mattino porterà delle piogge sulle Isole Maggiori e su medio basso versante tirrenico, con deboli piogge tra Lazio e Campania, sul resto della Penisola bel tempo salvo qualche annuvolamento sul medio Adriatico. Nel pomeriggio nubi e precipitazioni si concentreranno tutti al Sud e sulle Isole, del resto d’Italia sarà ancor lambito il Lazio ma i fenomeni saranno in rapida attenuazione, per il resto sarà soleggiato. In serata ancora nubi e fenomeni al Sud e sulle Isole, possibili anche dei temporali sulla Sicilia. Bel tempo sul resto delle regioni. Le temperature sono previste in generale aumento, i venti tra Ovest e NO con forte maestrale in Sardegna. Mari: ancora molto mossi i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna.

Meteo Molise, il weekend in dettaglio:

Venerdì: Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto in special modo sui Monti dei Frentani e provincia di Campobasso, alto Molise. Su queste aree possibilità di nevicate moderate, cielo più aperto tra isernino e venafrano. Al pomeriggio situazione che non muta di molto, con la provincia di Campobasso sempre ad essere maggiormente interessata da nuvolosità associata a moderati rovesci di neve anche fino quote prossime alla pianura sul basso Molise. Sempre tra pomeriggio e sera rovesci nevosi potrebbero interessare il capoluogo di regione. Temperature inverali, -6/-5 gradi in montagna, 0 gradi su Campobasso. Venti moderati da nord/nord-est, mari mossi.

Sabato: Al mattino nuvolosità residua. Al pomeriggio netto miglioramento delle condizioni del tempo con ampie schiarite. Diffuse gelate in serata nottata. Temperature in ripresa.

Domenica: Mattinata di bel tempo. Estese gelate al primo mattino. Passaggio di nubi alte e sottili nel corso della giornata. In serata qualche nube in più sui contrafforti occidentali, bello sul resto della regione. Temperature ancora di qualche grado in aumento. Venti in rotazione da ovest.