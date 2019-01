Farà discutere la panchina distrutta in Piazza Municipio. Se siano stati i vandali o gli spartineve, che in questi giorni hanno liberato la zona dalla coltre, non si sa ancora. Non solo il pezzo è stato completamente divelto, ma è stato danneggiato anche parte del marciapiede.

La seduta, realizzata in pesante e resistente granito, è stata rinvenuta divelta nel pomeriggio di domenica 13 gennaio. Il danneggiamento ha attirato non poche attenzioni dei residenti e dei frequentatori della zona che hanno subito notato il pezzo mancante e sono stati costretti a spostarsi per riposare.

Una parte del pezzo in granito è rimasto pericolosamente in bilico all’interno del triangolo destinato al riposo dei passanti: una situazione che potrebbe permanere per giorni, con il rischio che qualcuno possa farsi male. Senza considerare che anche un pezzo del marciapiede è stato interessato dal deterioramento e gli accumuli di neve, che ancora persistono in città, non rendono visibile il danno mettendo in pericolo chiunque transiti in zona. La speranza è che il Comune intervenga in tempi celeri, risistemando la panchina ed il marciapiede.

Si tratta di uno dei pochi arredi urbani che ancora resistono in zona. La panchina semidistrutta provocherà polemiche dopo che le panchine erano state spostate, circa un anno fa, dopo il progetto del comune di Campobasso per la realizzazione della nuova irrigazione. Un programma che, ad oggi, non è ancora stato completato.