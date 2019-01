Un rigore a tempo scaduto ferma il Città di Termoli: 2-2 col Tre Pini

Un rigore di Di Matteo a tempo scaduto ha permesso al Tre Pini Matese di pareggiare l’incontro odierno contro il Città di Termoli, valido per la 16esima giornata dell’Eccellenza molisana. Finale 2-2 allo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, al termine di un match molto combattuto.

In vantaggio i giallorossi per primi grazie a Camponesco, poi pareggio di Vecchio a inizio ripresa e nuovo vantaggio ospite ancora con Camponesco fino al 2-2 per un penalty che è stato molto contestato dalla dirigenza del Città di Termoli. “Ogni volta in trasferta è così, è l’ottavo rigore che ci viene fischiato contro”.

Negli altri anticipi della prima di ritorno il Vastogirardi capolista ha sconfitto l’ultima in classifica, cioè l’Alliphae, per 9-0 e il Venafro ha vinto per 6-2 sul Matese, a conferma degli enormi squilibri che esistono nel massimo campionato di calcio molisano. In classifica Vastogirardi saldamente primo a 46, il Città di Termoli sale momentaneamente al 5° posto con 26 punti.