Tunnel, affidato a società di Scafati il lavoro di verifica dei dati contenuti nel progetto

È stato affidato alla società “Cavallaro & Mortoro Srl”, con sede legale a Scafati, in provincia di Salerno, il lavoro di verifica ai fini della validazione del progetto noto come Tunnel di Termoli, che prevede oltre alla galleria fra porto e lungomare nord, anche un parcheggio multipiano sotto piazza Sant’Antonio, un teatro vista mare e diverse altre opere, compresi uffici e appartamenti dove oggi c’è Pozzo Dolce.

In sostanza la società salernitana, in quanto ente terzo, avrà il compito di verificare la validità e la correttezza dei calcoli scientifici alla base del progetto. In caso di via libera definitivo, si andrà alla firma del contratto fra il Comune di Termoli e la ditta De Francesco Costruzioni che è aggiudicataria dell’opera.

Per svolgere questo lavoro la ‘Cavallaro&Mortoro Srl’ ha superato la concorrenza di altre quattro ditte chiamate a gara ristretta, aggiudicandosi il lavoro per poco più di 57780 euro.