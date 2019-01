Truffe agli anziani, sgominata banda che colpiva in 9 regioni. Otto arresti

I Carabinieri della Compagnia di Terni hanno arrestato otto persone, sei delle quali rinchiuse in carcere. L’accusa per loro è di aver messo in piedi una organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani con il metodo del finto avvocato o del finto carabiniere.

Sono circa 300 i colpi messi a segno da questi malviventi in ben 9 regioni italiane. Oltre che in Umbria infatti hanno agito in gran parte del sud e del centro Italia colpendo in Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

L’indagine è stata ribattezzata ‘Mai peggio‘ perché uno degli indagati, rientrando a casa ogni sera, con una espressione dialettale ringraziava il Signore per la buona riuscita della truffa. Come è spesso accaduto anche dalle nostre parti infatti, i malviventi trovavano sull’elenco telefonico i nomi dei malcapitati ai quali spillare soldi o preziosi.

Si presentavano a casa delle vittime fingendo di essere un maresciallo o un legale e raccontavano agli ignari anziani di incidenti occorsi ai loro parenti e per i quali le vittime erano invitate a versare una cauzione in denaro. Gli anziani, toccati nei propri sentimenti, molte volte cascavano nella trappola e davano ai truffatori centinaia di euro.

In altre occasioni i malviventi sono riusciti a rubare soldi o gioielli approfittando di momenti di confusione durante i dialoghi con le ignare vittime. I carabinieri, coordinati dal procuratore capo Alberto Liguori e dal sostituto procuratore Raffaele Innella, hanno indagato per circa un anno scoprendo che molte volte i truffatori si spostavano da Napoli partendo anche in piena notte per poi raggiungere le zone in cui colpire.

Al termine dell’inchiesta il gip del tribunale di Terni Federico Bona Galvagno, su richiesta della procura ternana, ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e due ai domiciliari, mentre altre due persone sono indagate. I carabinieri stimano che l’ammontare delle truffe possa arrivare a circa 400 mila euro.