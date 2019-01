Triangolare dell’Epifania a San Pietro con Pescara e Foggia

È in programma domenica 6 gennaio il Triangolare dell’Epifania, manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Polisportiva SS Pietro e Paolo di Termoli sul campo in erba sintetica di via Biferno.

Il torneo è riservato alla categoria Esordienti e vedrà sfidarsi, oltre alla formazione di casa, due società blasonate quali Pescara e Foggia.

Il programma prevede alle 9,15 il raduno delle squadre e il sorteggio delle partire, alle 10 il calcio di inizio, alla 10,50 la seconda gare e alle 11,40 il terzo incontro. Tutte le gare avranno una durata di 40 minuti.