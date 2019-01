Un uomo di circa 75 anni è stato investito ed è morto alle 17 e 30 di oggi, 22 gennaio, in via Martiri della Resistenza, a Termoli, all’uscita dal centro commerciale Lo Scrigno. Che si trattasse di una persona anziana lo si poteva intuire da un pezzo di bastone che è stato ritrovato accanto a una siepe del marciapiede. Sull’asfalto anche le scarpe della vittima.

Un’auto l’ha centrato in pieno mentre attraversava la strada – probabilmente sulle strisce pedonali – non lasciandogli scampo. L’anziano è ricaduto violentemente sull’asfalto a diversi metri dall’impatto: quando i primi passanti sono arrivati sul posto hanno cercato di rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco. Purtroppo il tentativo non ha evitato il peggio: il cuore dell’uomo ha smesso di battere prima ancora che il personale del 118 potesse accompagnarlo in ospedale.

L’investitore è un uomo di circa 48 annii: guidava una Toyota Yaris rimasta parcheggiata a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. Precisamente alla rotatoria con via Madonna delle Grazie. Dopo aver superato lo choc iniziale il guidatore è stato portato al San Timoteo dove sarà sottoposto ad esami volti a escludere l’assunzione di droga o alcol mentre si trovava a bordo del veicolo. Chiaramente – ma è ormai una prassi – il 47enne è in stato di fermo e finirà sotto indagine per omicidio stradale.

Al momento il traffico è completamente bloccato e non si può percorrere via Martiri della Resistenza dall’incrocio con via Madonna delle Grazie all’incrocio con via Olanda. Si è in attesa dell’arrivo del medico legale che dovrà ispezionare la salma in corso di trasferimento all’obitorio dell’ospedale.

Le sirene hanno attirato decine di persone in strada: la scena ha lasciato a bocca aperta mezza città. E più di qualcuno si è lamentato per via della scarsa visibilità. Il punto in cui la vittima ha perso la vita è poco illuminato: viaggiando in auto è difficile vedere chi attraversa.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica: oltre ai sanitari della Misericordia in via Martiri della Resistenza sono intervenuti agenti della polizia municipale e i carabinieri. Saranno loro a chiarire i contorni di questo drammatico incidente alle porte di Termoli.

(seguono aggiornamenti)