Si volta pagina. “Abbiamo 90 giorni per lavorare, poi inizia la campagna elettorale”. Antonio Battista delinea l’orizzonte temporale entro il quale la sua squadra di governo dovrà muoversi per portare a casa i risultati e ripresentarsi agli elettori per il voto di maggio. La giunta comunale riparte una decina di giorni dopo l’azzeramento: otto assessori su nove hanno firmato il documento del sindaco. Manterranno le loro deleghe, mentre quelle di Salvatore Colagiovanni – l’unico a non aver sottoscritto il “verbalino” (in foto) – saranno in mano al primo cittadino.

L’ex titolare delle Attività produttive aveva posto delle condizioni inaccettabili a detta del primo cittadino. Tra le ‘clausole’ la ricandidatura dello stesso Battista alle Amministrative di maggio. “Non potevo accettare – dice il sindaco – perchè la decisione sulla mia ricandidatura va condivisa con il centrosinistra. Non potevo mettere a rischio il centrosinistra pur di avvantaggiare la mia persona, non è un atteggiamento arrendevole, io lavoro in un contesto”. Prima l’unità della coalizione, insomma.

“Noi dobbiamo rivincere le elezioni – sottolinea con fermezza il capo del Municipio – cinque anni di amministrazione di centrodestra sono bastati per affossare la città. Tra qualche giorno metteremo la firma sulla Tangenziale, abbiamo ripreso i lavori del sottopasso, concluso il primo lotto dei lavori”.

Certo, lo statuto del Pd prevede la ricandidatura degli uscenti. Ma forse quella di Battista non è una candidatura che unisce tutto il centrosinistra. Lo dimostrano le voci che sono iniziate a circolare negli ambienti politici locali su Pierpaolo Nagni, ex assessore regionale ai Trasporti nella giunta Frattura, sostenuto dall’ex governatore e dall’ex senatore Roberto Ruta, il principale sponsor del sindaco di Campobasso. Sarebbe la candidatura dell’unità, un po’ come quella di Carlo Veneziale alle Regionali di aprile.

Movimenti di cui probabilmente Battista è a conoscenza. “Bene che ci siano tanti candidati nel centrosinistra. Il problema è per chi di candidati non ne ha “, dice ai giornalisti convocati oggi a palazzo San Giorgio. Una frecciata velenosa al centrodestra?

Secondo qualcuno, anche Salvatore Colagiovanni aspira alla ‘promozione’ a sindaco del capoluogo molisano. E chissà se anche questa ambizione ha influito sulla rottura. “Io ho ringraziato Colagiovanni per quello che ha fatto – scandisce Battista – abbiamo scelto strade che per il momento sono diverse, ma chissà se un giorno si potranno ricongiungere”.

Nel frattempo accanto al sindaco resta gran parte della sua squadra, i fedelissimi. Tutti presenti alla conferenza, ad eccezione di Francesco De Bernardo. “E’ malato”, la giustificazione del capo dell’esecutivo di palazzo San Giorgio. Intanto Battista fa capire a chi ha firmato il documento e ha intenzione di voltargli le spalle tra qualche settimana che aria tira: “La mia era anche un’operazione sul piano etico” e “non volevo apparire solo come un tagliatore di teste, ma devo impedire che gli assessori facciano campagna elettorale e poi abbandonino il centrosinistra. Basta col sistema delle porte girevoli”. Per la serie, sarebbe amorale che chi ha giurato fedeltà al centrosinistra ora cambi bandiera fra due mesi. E se poi i transfughi si dovessero ‘manifestare’ quando le elezioni si avvicineranno “vuol dire che per quattro stipendi, uno fa il furbo ed è stato scorretto con il sindaco”.

L’operazione-verità sarà estesa ora ai consiglieri comunali: Battista sottoporrà il documento anche ai capigruppo. Del resto, qualche traditore pronto a passare al centrodestra potrebbe nascondersi pure tra di loro. Del resto, molti di coloro che sono passati nel centrosinistra nel 2014 venivano proprio dal centrodestra. I nomi già circolano: Gianluca Maroncelli, Pietro Montanaro (che alle Provinciali ha firmato per la lista di Donato Toma), Elio Madonna e Sabino Iafigliola.