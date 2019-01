Torna la neve, strade imbiancate ma circolazione regolare. L’elenco delle scuole chiuse

Nuova spolverata di neve nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 gennaio, su diverse zone del medio Molise. Le temperature scese nuovamente attorno allo zero hanno infatti favorito la discesa di fiocchi bianchi nella zona del cratere sismico 2002, quindi Casacalenda, Bonefro, Colletorto già attorno alle 15.

Qualche ora dopo leggera imbiancata in un’altra area del Molise, quella più spostata al confine con l’Abruzzo ma sempre nell’entroterra, come a Palata e Tavenna (foto dalla pagina Facebook del Comune). Al momento non si registrano disagi sulle strade e viabilità regolare.

Terreni e tetti imbiancati attorno alle 17,30 di oggi anche a Montecilfone (immagine sotto), ma è una neve che non pare resistere, sebbene le previsioni mettono in allerta: è possibile che si verifichino nuove nevicate dalla serata alla notte. Qualche timido fiocco è sceso anche su Campobasso e non si esclude che nelle prossime ore si possa replicare. Neve più insistente nel pomeriggio a Toro.

Nevicata più abbondante invece a Capracotta dove le scuole sono rimaste chiuse nella giornata di oggi, 10 gennaio.

Freddo pungente invece sulla costa e dintorni, dove i fiocchi sono comparsi attorno alle 14 per resistere meno di un minuto. Dopodiché è tornata la pioggia, a tratti anche copiosa, che ha nuovamente bagnato le strade. Le temperature però appaiono troppo alte affinché le precipitazioni diventino nevose. Anche domani infatti su Termoli e i paesi dell’hinterland è prevista pioggia.

Dopo le 18 la neve è caduta ancora nell’entroterra molisano. Ecco l’elenco delle scuole chiuse in continuo aggiornamento: Ripabottoni, Morrone del Sannio.