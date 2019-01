Questa mattina Campobasso si è svegliata di nuovo sotto alcuni centimetri di neve, circa dieci. Erano circa le 5 quando è iniziato a nevicare cogliendo un po’ tutti di sorpresa. Attorno alle 6:30 sono entrati in azione i mezzi spartineve e spargisale, perché a preoccupare sono soprattutto le temperature che durante la notte sono scese di alcuni gradi sotto lo zero. Questa mattina la temperatura registrata in città era di meno 1°.

[fotoid=143273]

Qualche rallentamento si è registrato all’altezza della zona industriale dove alcuni tir colti di sorpresa dalle nuove precipitazioni hanno preferito non proseguire rallentando il traffico.

Gioiscono invece gli operatori turistici della Provincia di campobasso. A Campitello Matese la stagione sciistica, infatti, sta riscuotendo un numero di prenotazioni rilevante. E secondo gli esperti il “meglio” di questo inverno deve ancora venire.