Torna il canto di San Sebastiano, tutte le tappe della rappresentazione

Il Gruppo Folk Tradizioni Amiche sabato 19 gennaio tornerà in scena a Termoli con la rievocazione del canto dedicato a San Sebastiano. Il percorso musicale si svilupperà tra vari punti pubblici della città.

Si comincia al centro commerciale La Fontana alle 17:30, quindi al centro commerciale Lo Scrigno alle 18, alla parrocchia di Gesù Crocifisso alle 18:45 (dopo la celebrazione eucaristica), al Caffè Dei Poeti in contrada Colle della Torre alle 20:45.

Gli orari potrebbero subire delle leggere variazioni, per via degli spostamenti e del traffico in città.