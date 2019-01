Una tormenta di neve dalle 4,30 di questa mattina ha sorpreso Campobasso e i paesi limitrofi. Circa 40 centimetri quelli che si sono accumulati in poche ore. Dunque, forse un po’ in ritardo sulla tabella di marcia rispetto alle previsioni la vera sferzata di questa perturbazione è arrivata in queste ultimissime ore.

Diversi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco in particolare sulle strade provinciali e statali dove alcuni automobilisti nel cuore della notte sono rimasti in panne a causa del ghiaccio.

Si circola bene a Campobasso dove dall’inizio della tormenta è iniziato nuovamente senza sosta il lavoro dei mezzi spargisale e spazzaneve rendendo praticabili tutti gli accessi.

Rafforzati invece i controlli di polizia e carabinieri che hanno presidiato soprattutto le entrate e le uscite dalla città anche in prospettiva di eventuali mezzi pesanti in arrivo, nonostante il divieto diramato dalla Prefettura.

Strade ancora bloccate in molti centri. A Campitello Matese lungo la provinciale 106, ancora oggi la circolazione sarà possibile soltanto se muniti di catene perché insufficienti i normali pneumatici da neve.

Chiuso il tratto all’altezza della diga di Arcichiaro.

Difficili le condizioni anche al valico di Campolieto dove la neve avrebbe ormai sfiorato il metro di altezza, ma situazioni di disagio si sono verificate anche lungo la strada che collega Campobasso a Castellino, Petrella, Matrice e Montagano. Difficile la situazione anche a Baranello, Busso, San Giuliano, Cercemaggiore e Cercepiccola.

Situazione ancora delicata in Alto Molise, dove i vigili del fuoco anche in queste ore stanno continuando ad operare per portare in ospedale le persone che non possono uscire di casa. Quelli di Agnone hanno dovuto provvedere a rifornire anche alcune famiglie di Castiglione Messer Marino (Chieti) sprovviste di medicine salvavita e derrate alimentari.

A Capracotta il sindaco, Candido Paglione, ha chiesto ulteriori collaborazione alla Provincia di Isernia e alla Prefettura affinché siano messi a disposizione altri mezzi per liberare il centro cittadino completamente sommerso dalla neve.