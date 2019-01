Tir si rovescia, illesi gli occupanti. Strada chiusa per operazioni di recupero

Un tir è uscito improvvisamente fuori strada questa mattina a Montenero di Bisaccia, in contrada Chiatalonga. Incredibile la scena che si è presentata ai soccorritori, con il mezzo ribaltato su un fianco ma per fortuna i due occupanti illesi. Hanno circa 60 anni, risiedono uno a San salvo e l’altro a Trivento e stavano effettuando un trasporto quando, all’altezza del ristorante Il Poggio, hanno sbandato paurosamente. Sul posto il 118, la Misericordia e i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La strada in contrada Chiatalonga è stata chiusa intorno alle 8 e 30 del mattino per consentire le operazioni di recupero del veicolo.

Uno solo dei due occupanti è stato portato in ospedale per accertamenti.