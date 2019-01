Termoli Musica, al via la stagione invernale con gli artisti mondiali Leherbaumer e Duo des Alpes

Si preannuncia una stagione concertistica ricca di divertimento e bravura quella che prenderà il via il prossimo 20 gennaio alle 18 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli. Organizzata dall’associazione servizi culturali ‘Onde Serene’, coadiuvata dalle altre realtà associative territoriali come La Casa del Libro, Unitre, Fidapa, Don Milani, l’azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast), Molise Orientale, la kermesse musicale è giunta alla XIV edizione.

La stagione è composta da cinque concerti tra cui due presenze internazionali: il pianista Robert Leherbaumer del Conservatorio di Vienna e il Duo des Alpes di Lugano, affiancati dal violoncellista Claude Haurì e dal pianista Corrado Greco che verranno a Termoli a presentare il loro ultimo disco.

A completare le esibizioni ci saranno due pianisti italiani in apertura e chiusura della stagione: il Duo Rizzo-Gioiosa che terrà una conferenza-concerto sulle opere del grande pianista di scuola napoletana Rossomandi e, a chiusura, il Duo Metro-Foti con un concerto dedicato ai Bis per pianoforte a quattro mani che terranno anche una lezione concerto per le scuole di Termoli. Si tratta di due importanti momenti didattici e di condivisione, un’occasione unica per i giovani studenti termolesi.

La novità importante del cartellone invernale è rappresentata dal concerto tenuto dai sette vincitori del primo concorso internazionale ‘Prodigi della musica per 4 stagioni’ organizzato dall’Aast e da Ondeserene. Protagonista indiscusso sarà il chitarrista parmense Aldo Ferrari che il 17 febbraio terrà il suo recital di musiche per chitarra sola.

Il volano che ha permesso l’organizzazione della manifestazione musicale è rappresentato dalle associazioni termolesi che, grazie ad un impegno fattivo, sono riusciti a coinvolgere i soci. La kermesse, unica realtà del Basso Molise, vive di abbonamenti. Il sostegno, non solo economico, ma soprattutto morale degli sponsor, a dispetto della totale assenza di contributi pubblici, dà una marcia in più a questo progetto che non vuole cedere alla miopia di certa politica culturale.