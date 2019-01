Alcuni automobilisti hanno lamentato il fatto che gli svincoli del tratto di Tangenziale che da Vazzieri conduce fino al Terminal, assieme a tutto il pezzo di viadotto sono completamente al buio.

Probabilmente per anomalie agli impianti, c’è infatti la quasi totale assenza di illuminazione. Il “quasi” è giustificato dal fatto che mentre nei tratti finali in uscita dei medesimi svincoli ci sono punti luce funzionanti, nei tratti a monte invece, proprio in corrispondenza dei raccordi con gli incroci maggiori vi è buio pesto. Gli svincoli, inoltre, specie nei tratti in curva, soprattutto con le temperature che durante la notte scendono sotto lo zero ghiacciando le strade diventano particolarmente pericolosi.

Anche questa sera, la situazione è quella immortalata nella fotografia. Un pericolo insomma per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Condizioni che destano preoccupazione in particolare per i pullman e gli automobilisti che quotidianamente devono attraversare l’arteria.

Asfalto visicido e una serie di pali dell’illuminazione spenti in entrambe le direzioni di marcia, tanto da lasciare al buio in parecchi punti il tratto in questione “potrebbero potenzialmente rappresentare un pericolo serio per chi è alla guida” scrive un cittadino tra quelli che hanno segnalato il problema.

E quindi si sollecitano interventi urgenti per mettere in sicurezza il tratto di Tangenziale con l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e la riparazione dell’eventuale guasto che ha spento le luci lasciando al buio una strada altamente trafficata.