Studenti dell’Alfano alla fase regionale delle Olimpiadi di Astronomia e dei Giochi della Fisica

Studenti dell’Istituto ‘Alfano’ di Termoli alla fase regionale delle Olimpiadi di Astronomia e dei Giochi della Fisica.

Le Olimpiadi e i Giochi delle discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Astronomia, Scienze) costituiscono una opportunità di innovazione della didattica alla quale i docenti dell’Istituto termolese sono attenti da sempre. I giochi di Archimede, le Olimpiadi dell’Astronomia, i Giochi della Fisica e della Chimica hanno il pregio di stimolare l’interesse per lo studio delle scienze in generale tramite un approccio pratico alla soluzione di problemi scientifici e al sano confronto competitivo con altri partecipanti accomunati dallo stesso interesse.

La prima fase dei Giochi della Fisica si è svolta lo scorso 19 dicembre cui hanno partecipato 57 studenti dell’Alfano. Di tutti loro i primi 6 classificati sono passati alla seconda fase che si svolgerà il prossimo 21 febbraio. Si tratta di Alessandro Tagliafierro (III C), Zenone D’Ascenzo (III E), Giuseppe Santangelo (V F), Andrea Dragonetti (V C), Enrico Di Salvo (IV B) e Raffaele De Santis (V C). Dopo la fase regionale, quella nazionale si svolgerà dal 10 al 13 aprile a Senigallia.

Alle XVII Olimpiadi italiane di Astronomia i ragazzi del liceo scientifico cittadino che durante le preselezioni del 4 dicembre scorso, su 42 partecipanti, si sono qualificati per la fase regionale del 15 febbraio a Teramo sono stati 5: per la categoria Junior2 Lauren Rose Barsotti (1E) e Daniele Mascolo (1E); per la categoria Senior Lorenzo Petrillo (2E), Alessandro Tagliafierro (3C) e Antonio Maione (3A). Degli 8390 iscritti alla Preselezione sono stati selezionati un totale di 875 studenti.

I docenti delle discipline, che curano la preparazione dei loro ragazzi, sono già al lavoro per la fase successiva: «La prossima gara sarà certamente più impegnativa: i nostri studenti dovranno risolvere problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna».

La Gara Interregionale si svolgerà a Teramo il 14 febbraio per gli Junior 1 e il 15 febbraio per gli Junior 2 e i Senior. Le Giurie Interregionali e il Comitato Organizzatore Nazionale designeranno, entro il 12 marzo, gli 80 ammessi alla Finale Nazionale, che si svolgerà a Matera dal 15 al 17 aprile.

In bocca al lupo ragazzi.