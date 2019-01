Stipendi fermi dal 2006 e troppo lavoro: dipendenti della Cattolica in agitazione

Sono in fermento i lavoratori della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso: riuniti in assemblea prima di Capodanno hanno dato mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione.

Alla base della rivendicazione i mancati aumenti di stipendio fermi al 2006 nonostante gli impegni assunti dall’azienda che già anni fa aveva promesso al personale la dovuta rivalutazione economica.

“Alle lamentele manifestate più volte dal personale ausiliario – questo sostengono i sindacalisti Susanna Pastorino (Cgil), Anna Valvona (Cisl), Nicolino Libertone (Ugl) e Carmine Vasile (Fials) – non sono state date risposte logiche per diminuire o alleviare carichi di lavoro talvolta insopportabili”.

Insomma, fare carriera alla Cattolica sembra essere un obiettivo irragiungibile. “Per queste ed altre ragioni i sindacati appoggiano le rivendicazione emerse in assemblea auspicando soluzioni immediate da parte datoriale con il sostegno delle istituzioni chiamate in causa”.