Stilisti in erba, il concorso di moda promosso dall’Omnicomprensivo che premia la creatività

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero indice la terza edizione del concorso ‘Stilisti in erba’, rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado della provincia di Campobasso. La scuola di Montenero vuole coltivare le competenze e cerca, anche con questo concorso, di valorizzare i talenti dei ragazzi: non è una semplice competizione, ma l’occasione per trasformare le idee in azioni, mettere alla prova le proprie capacità, sfoderare immaginazione, pensiero strategico e riflessione critica, esprimere sé stessi e le proprie emozioni e, al contempo, rispettare le idee altrui.

Il concorso di fashion design vuole incoraggiare, stimolare e premiare la creatività attraverso la progettazione di un abito maschile o femminile che rispetti il tema assegnato: quest’anno è protagonista la natura, attraverso i suoi quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco).

I bozzetti saranno esposti in una mostra allestita il 20 gennaio 2019 nel Workshop day che si svolgerà nella sede dell’Ipsia; il bozzetto vincitore verrà poi realizzato dalle alunne della classe IV B indirizzo moda dell’Ipsia e sfilerà nel Fashion Event che, anche quest’anno, a giugno, coronerà l’anno scolastico degli alunni dell’indirizzo moda. Verranno inoltre premiati i bozzetti giudicati più meritevoli per originalità, cura, innovazione e resa. C’è tempo fino al 14 gennaio per far pervenire i propri elaborati, partecipare al concorso e vedere il proprio lavoro esposto in mostra o addirittura realizzato per la sfilata!

Per tutte le informazioni si può consultare il bando disponibile sul sito della scuola o al link.