Sicurezza nei cantieri, seminario alla Scuola edile del Molise

Domani 24 gennaio, presso la Scuola Edile del Molise, a partire dalle ore 9, si svolgerà un seminario di 8 ore rivolto responsabili dei lavoratori per la sicurezza e agli operatori edili.

L’obiettivo del progetto Arles – “Attività del rappresentante dei lavoratori per un’edilizia in sicurezza” – è quello di “promuovere la cultura della prevenzione dei rappresentanti per la sicurezza e dei rappresentanti della sicurezza territoriale nel settore delle costruzioni – spiegano gli organizzatori – attraverso un’azione di sistema della bilateralità di settore, con particolare interesse allo scambio di informazioni tra rappresentanti, e realizzando una profonda condivisione delle esperienze di cantiere, di quelle territoriali, e delle esperienze di “ruolo”. L’obiettivo strategico del progetto risiede nel promuovere una nuova cultura in materia sicurezza nei luoghi di lavoro per accrescere le competenze non solo dei lavoratori RLS, ma di tutte le figure che ruotano attorno a loro. Il progetto si pone tra i suoi obiettivi quello di far aumentare la consapevolezza del ruolo di rappresentanza dei propri colleghi gestendo l’aspetto relazionale tra le figure professionali con cui gli RLS/RLST possono e devono confrontarsi. Il progetto è stato pensato a partire dalla centralità della partecipazione attiva degli RLS/RLST di settore a una sistemica e unitaria campagna di focus group gestiti dagli enti bilaterali nazionali e territoriali del settore edile”.