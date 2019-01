Nuovo incidente a causa dell’attraversamento improvviso dei cinghiali sulle strade della Provincia di Campobasso. L’ultimo episodio si è verificato lunedì scorso 14 gennaio alle 6,50.

Il 24enne di Petacciato Antonio Bracone, rientrando dal lavoro, non è riuscito ad evitare lo scontro frontale con un cinghiale che attraversava la strada appena prima di una curva sulla sp 51 che porta a Petacciato dal mare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Petacciato chiamati da un altro ragazzo del paese che era passato appena prima e per un pelo è riuscito a schivare l’animale.

A dare soccorso si è fermato anche un uomo della Guardia forestale che si stava recando al lavoro in quei minuti.

Il giovane per fortuna non ha riportato ferite gravi e sta bene mentre la macchina ha subito ingenti danni.

In seguito due dipendenti del Comune hanno provveduto a rimuovere la carcassa dell’animale dalla sede stradale.

A Petacciato questo fenomeno non è nuovo, tanto che nel giorno di Santo Stefano un 41enne è stato centrato da un ungulato mentre transitava con la propria moto sulla stessa strada ed è finito in ospedale.

Da qualche giorno in paese un gruppo di attivisti, il comitato Articolo 21, sta effettuando una raccolta firme per sollecitare la Provincia a trovare una soluzione a questo grave problema.