Folklore, si rinnova la tradizione del canto del Sant’Antonio Abate

Sulla scia del folclore popolare del passato e come da consuetudine annuale, il Gruppo Folk Canoro ‘Tradizioni Amiche’ mercoledì 16 gennaio proporrà, in un itinerario cittadino pubblico e presso famiglie private, il canto tradizionale del Sant’Antonio Abate.

Le esibizioni in alcuni esercizi pubblici della città di Termoli saranno in particolare tre: prima tappa al Bar Panoramik da Luciano (in contrada Difesa Grande) alle 17.15, poi sarà la volta del Centro Commerciale La Fontana alle 18, infine, alle 18.30, il gruppo sarà al Centro Commerciale Lo Scrigno.

Si precisa che, per ragioni di tempi di percorrenza da un punto all’altro della città, gli orari potrebbero subire delle lievi variazioni.