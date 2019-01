Si ribalta col trattore e finisce in una cunetta, paura per un uomo

Il trattore si è ribaltato in pochissimi secondi, complice probabilmente le pessime condizioni meteo: la nebbia e la pioggia battente stanno interessando da questa mattina – 22 gennaio – il Molise centrale.

Intorno a mezzogiorno l’incidente in via Iannetta a Mirabello Sannitico, centro a pochi chilometri da Campobasso. Subito è partita la telefonata alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso che si sono prontamente recati sul posto temendo per la vita dell’uomo. Il mezzo agricolo era infatti finito in una cunetta e si era ribaltato per fortuna senza travolgere il conducente. Per lui dunque solo tanta paura e qualche graffio.

(foto archivio)