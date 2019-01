Si fermano gli autobus, 4 ore di sciopero dei lavoratori

Possibili i disagi per chi si metterà in viaggio il prossimo 21 gennaio ed usufruisce dei mezzi pubblici per andare a scuola o a lavorare. I dipendenti del trasporto pubblico locale e delle aziende di pullman a noleggio incrociano le braccia per protestare dissenso contro le modifiche proposte dalla Commissione Europea che liberalizzano “il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

Allo sciopero hanno deciso di aderire le segreterie nazionali di Filt/Cgil – Fit/Cisl – Uilt – Ugla –Faisa/Cisal con tali modalità: i lavoratori, si legge in una nota stampa, si fermeranno nelle ultime 4 ore della prestazione giornaliera. Inoltre sciopereranno gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra-urbano e del noleggio nonché biglietterie e personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone dalle ore 19 alle ore 23 del giorno 21 gennaio. Stesse modalità di sciopero gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto urbano, nonché biglietterie e personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone.