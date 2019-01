Scuole innovative, tre studi campobassani progetteranno i nuovi plessi di Vazzieri, Cep e via Crispi

Sono tutti e tre studi campobassani i vincitori del concorso di idee per le scuole innovative di Campobasso. Tre sono anche i plessi che saranno ricostruiti: il polo Vazzieri (Igino Petrone), la scuola materna di via Crispi (che sarà abbattuta) e il nuovo istituto del quartiere Cep.

L’apertura delle buste è il primo passo verso l’affidamento dei lavori e l’avvio dei cantieri che potrebbe verificarsi già alla fine del 2019: saranno infatti gli stessi studi selezionati, sugli oltre 30 concorrenti in gara, a preparare anche il progetto esecutivo delle opere finanziate in parte con delibera Cipe per 11 milioni di euro e in parte dal Comune di Campobasso per altri 5 milioni.