Scuola Campolieti, tutto pronto per il terzo Open day

La Scuola Campolieti è pronta per il suo terzo Open day. L’appuntamento è previsto per sabato 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. In tale evento sarà possibile conoscere da vicino la scuola primaria paritaria che si trova in Corso Nazionale 78 a Termoli.

“Si tratta di un’occasione unica per incontrare il personale scolastico, scoprire gli ambienti, familiarizzare con il metodo educativo. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare”.