A due anni dalla scomparsa di Giuseppe Tirabasso, il professore campobassano sparito nel nulla il 23 dicembre 2016, sono riprese le sue ricerche. L’input è arrivato dopo che il nipote di 16 anni ha riferito ai carabinieri di averlo visto, ieri mattina presto, dalle parti del bar Mattia, in pieno centro a Campobasso, tra via Ugo Petrella e piazza Falcone e Borsellino.

Il ragazzo è sicuro che quell’uomo dall’andatura goffa, con un giubbotto lungo e scuro addosso di un paio di taglie più grandi, un cappello nero tipo Borsalino e una sciarpa da bambino di colore rosso acceso fosse il nonno.

“Stava andando a scuola – riferisce Deborah, una parente dello scomparso che ha lanciato anche un appello su facebook – ha notato questa persona a piedi, l’ha seguita per qualche metro, si è avvicinato a lui fino a quando i loro sguardi si sono incrociati. Ci ha detto che quell’anziano ha anche accennato un sorriso, non aveva denti e questo è compatibile col fatto che mio zio Giuseppe da qualche tempo portasse una protesi mobile”.

Quell’incontro, avvenuto intorno alle 7 e 50, ha impressionato tantissimo il 16enne che in pochi attimi ha pensato di tutto, persino di trovarsi di fronte a un fantasma. Spaventato soprattutto per l’aspetto trasandato, è scappato a scuola. Solo qualche ora più tardi ha chiamato i genitori e insistito affinché lo portassero in caserma a sporgere denuncia.

Era già sera quando in via Mazzini è stato ‘messo agli atti’ il suo racconto. I militari di Campobasso sono stati sul luogo dell’avvistamento di Giuseppe Tirabasso ma di lui – o di qualcuno che corrispondesse a quella descrizione – non c’era più traccia. Le ricerche, che ufficialmente non si sono mai interrotte, sono riprese con maggiore vigore in queste ore. Tutte le pattuglie sono state allertate e anche i luoghi più nascosti o frequentati da senza fissa dimora vengono tenuti sotto controllo.

L’Arma invita chiunque noti in queste ore un uomo senza denti con un giubbotto scuro lungo, cappello nero, barba e sciarpa rossa a contattare le forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi di Tirabasso o di qualcuno che gli somiglia, in tutti i casi questo aiuterebbe le ricerche e darebbe qualche risposta alla famiglia che da due anni spera di poter riabbracciare l’anziano professore.

Giuseppe Tirabasso – lo ricordiamo – ex insegnante della scuola Montini di Campobasso – si è allontanato da casa del figlio per una passeggiata a piedi dalle parti di contrada Fonte Rago (Oratino ma a due passi dalla Motorizzazione di Campobasso), intorno alle 16 e 30 del 23 dicembre 2016. Avrebbe dovuto far rientro un’ora più tardi ma da quel giorno non si è saputo più nulla. Le ricerche, purtroppo, non hanno mai dato esito né è stato mai ritrovato il corpo. Tirabasso, che all’epoca aveva 81 anni, amava molto camminare a piedi.

Alto 1,70 per 60 chili di peso, anche all’epoca della scomparsa indossava un cappello nero e un impermeabile marrone scuro.