Nessuno l’ha più vista dal pomeriggio di oggi, 14 gennaio. Nell’abitazione di Montenero di Bisaccia che solo fino a qualche giorno fa condivideva con un compagno, morto improvvisamente a casa di quello che sembra essere stato un infarto, ha lasciato il telefonino. Ma ha portato via, sembra, indumenti e alcuni effetti personali. Dov’è andata? E con quale mezzo di trasporto? E soprattutto, è al corrente che la stanno cercando in tutto il Basso Molise?

Sono in corso infatti da diverse ore le ricerche serrate di una donna di 42 anni scomparsa a Montenero Di Bisaccia, dove oggi un testimone l’ha notata in strada per l’ultima volta. Proprio mentre si allontanava. Poi più nulla, svanita senza lasciare segni nè biglietti nè messaggi. E non può essere utile allo scopo di rintracciarla il cellulare, che ha lasciato nell’appartamento di Montenero.

I carabinieri della Stazione locale coordinati dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Termoli, insieme ai vigili del fuoco con due squadre sul posto e al corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico stanno cercando Donatella di Stefano, classe 1976, della quale non ci sono più notizie.

A preoccupare gli operatori del soccorso, che hanno allertato la Prefettura di Campobasso e che stanno lavorando in collaborazione con la centrale operativa del 118 per qualsiasi evenienza, è soprattutto la circostanza che il compagno della donna, l’uomo con il quale abitava a Montenero da alcuni mesi, è deceduto venerdì scorso. Una morte che, comprensibilmente, lei ha accolto in modo dolorosissimo.

Non si esclude che possa essere questa la causa dell’allontanamento volontario di oggi, sul quale tuttavia è importante fare chiarezza per scongiurare il prima possibile anche per scongiurare ipotesi drammatiche. Le ricerche sono in corso a Montenero, lungo tutta la costa e fino a San Giuliano di Puglia, il paese del fortore del quale Donatella è originaria e nel quale abita la sua famiglia di origine.