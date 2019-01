“SaràTalk”: Antonello Barone dialoga in video con i protagonisti della società, della politica, della medicina

“Parlare di quello che ci riserva il domani è sempre affascinante: bisogna sbirciare più lontano in tutti i campi possibili, perché il futuro, prima o poi, diventa il nostro presente. E la conoscenza, figlia dell’ipotesi e del dubbio, è la nostra arma migliore per affrontare le sfide della vita”.

Antonello Barone direttore di kcomunicazione e ideatore del Festival del Sarà, dopo la felice esperienza nel 2018 con il format TuttiCandidati (salito agli onori delle cronache nazionali con le interviste a Matteo Salvini – foto – e Silvio Berlusconi), lancia una nuova iniziativa editoriale: SaràTalk, un programma di approfondimento attraverso interviste video ai protagonisti della società, della politica, della scienza e della medicina.

“Dalla positiva esperienza del Festival del Sarà, la cui terza edizione è in preparazione, è germogliato questo format per il web, che con cadenza settimanale cercherà di offrire un punto di vista innovativo su temi che appassionano sempre più le persone: la società, la politica, l’innovazione. In questa prima edizione cercheremo di approfondire in

particolare gli aspetti legati alla salute e al benessere intervistando esperti, medici e professionisti che quotidianamente affrontano la sfida di rendere la vita delle persone più equilibrata, sana, felice. Non è un caso se, nonostante la crisi economica che non molla la presa, nel 2018 è cresciuta dello 0,9% la spesa per la cura della persona. Evidentemente gli italiani ritengono sempre più importante prestare attenzione alla propria forma fisica, attraverso l’esercizio, la corretta alimentazione, stili di vita salubri, la prevenzione e la cura.”

Nuove tecnologie diagnostiche, nuove metodiche per la cura della persona e del benessere fisico, le strategie per una corretta prevenzione delle malattie saranno dunque al centro delle interviste di Antonello Barone nel format SaràTalk-Benessere online dalla prossima settimana con il supporto scientifico dei partner La Vida Medical e La Vida Wellness.