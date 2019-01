Doppio appuntamento domani 16 gennaio a Petacciato per la consueta rappresentazione del tradizionale canto del ‘Sant’Antonio”, folkloristica messa in scena della tentazione da parte del demonio, subita e respinta dall’abate durante il suo eremitaggio.

Due infatti i gruppi che allieteranno il pomeriggio e la sera dei petacciatesi. Il gruppo ‘Lu Sant’Antonie’ inizierà alle 17 all’associazione bocciofila ‘Sacro Cuore’, poi alle 17,45 al centro sociale ‘L’incontro’, alle 18,30 alla taverna di Domenico Di Pardo a contrada Lemitoni, alle 19,15 nella sala consiliare del Comune, alle 20 a casa di Fausto Di Credico, alle 20,45 alle Case vecchie, in via Adige, quindi alle 21,30 la chiusura alla ‘Vecchia Torre’.

Il gruppo ‘I Sant’Antonio Boys’ invece inizierà alle 16,30 nell’aula magna della scuola Primaria in via Tremiti, alle 17,30 al bar ’46 9 Café’, alle 18,30 all’agriturismo ‘La Vecchia Torre” in contrada Morgetta, alle 19,30 all’associazione ‘Torre Violante’, in contrada Montebello di Montenero di Bisaccia, alle 20,30 la chiusura al centro anziani ‘L’incontro’.