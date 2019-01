Rubano quintali di ghisa in stazione: tre molisani denunciati per furto

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato tre persone per furto aggravato. Si tratta di due uomini del posto e di una donna di Casacalenda. I tre, nelle prime ore della mattina di oggi – 5 gennaio – sono stati fermati nel centro abitato della cittadina frentana dai Carabinieri del nucleo operativo, mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Punto.

Nel corso della perquisizione dell’auto sono stati rinvenuti diversi quintali di raccordi in ghisa utilizzati per il fissaggio delle rotaie dei treni. Immediate sono scattate le verifiche che hanno consentito di appurare che il materiale era stato asportato, poco prima, da un’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che si trova all’interno della stazione di Larino e che viene utilizzata per lo stoccaggio di materiale vario.

Sono tuttora in corso accertamenti per verificare la provenienza di altro materiale rinvenuto a bordo dell’autovettura. Terminati questi, la refurtiva sarà restituita all’Ente proprietario. Intanto gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino.