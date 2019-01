Ruba auto a Riccia: foggiano incastrato dalle telecamere

E’ di nuovo grazie alle telecamere di videosorveglianza che i carabinieri di Riccia sono risaliti all’autore del furto di un’autovettura avvenuto in paese qualche mese fa: i militari, assieme agli uomini della compagnia di Campobasso, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato in stato di libertà un foggiano 24enne per furto aggravato.

L’uomo, con la complicità di gente del posto, era riuscito a forzare la serratura del veicolo salendovi a bordo e portandolo fuori dal centro fortorino.

Il confronto con la banca dati della Polizia ha permesso ai carabinieri di dare al 24enne un nome e una residenza: le indagini non sono ancora chiuse, c’è ancora da individuare la gang che ha dato appoggio al pugliese.