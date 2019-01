Ritardi ricostruzione post-sisma, Toma promette a ‘Striscia’: “Pagamenti alle imprese entro marzo”

“Entro marzo pagamenti sbloccati alle imprese della ricostruzione post-sisma“. Questa la promessa che il presidente regionale Donato Toma ha fatto davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, nota trasmissione televisiva di Canale 5, in un servizio andato in onda ieri sera 3 gennaio.

L’inviato Moreno Morello è andato a Castellino del Biferno, uno dei paesi in cui la ricostruzione seguita al terremoto del 31 ottobre 2002 è più indietro. Il volto di Striscia ha intervistato diversi residenti, molti dei quali non possono entrare nelle case ristrutturate perché le ditte edili che le hanno edificate trattengono le chiavi in attesa di vedersi retribuiti i lavori ultimati in molti casi da anni. Ritardi nei pagamenti quantificati anche in un anno e mezzo, come per altro affermato tempo fa anche dall’Ance Molise per spiegare i motivi della crisi dell’edilizia.

Quello dell’inviato di Striscia è parso un viaggio da non credere per chi vive lontano dal Molise, davanti a una realtà fin troppo risaputa dai molisani, alle prese con una ricostruzione lumaca che ha spopolato i paesi.

“I soldi ci sono dal 2011” ha detto al microfono il sindaco Enrico Fratangelo. Così, per vederci chiaro, Morello è andato in Regione dove ha incontrato Toma. “I soldi ci sono ma non in Regione, bensì al Ministero. Ho chiesto ai miei dirigenti di trovare una soluzione ed entro marzo verranno sbloccati“. E Striscia ha garantito di tornare in Molise se la promessa non sarà mantenuta.