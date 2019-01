C’è chi chiude gli occhi dinanzi ad un’ingiustizia, e chi non li apre per paura di soffrire, chi sonnecchia per mancanza di coraggio, e chi non si sveglia mai in tempo per vedere l’alba. Come si dice “chi dorme non piglia pesci”, e infatti per pescare sorrisi occorre lanciare esche il più lontano possibile, senza rendersi conto che un giorno senza sorridere è un giorno perso, tenere a mente che il sorriso è il benvenuto a chi ci dice: “È permesso? Mi scusi, posso entrare nel suo cuore?”.

C’è chi purtroppo vorrebbe svegliarsi ma è costretto a dormire in un letto d’ospedale, e chi fa il furbetto svegliandosi soltanto per soddisfare egoisticamente i propri interessi. L’avaro non dorme, tanto è vero che non bisogna mai risparmiarsi, capitalizzare nella beneficenza e attività sportive-culturali, nei viaggi e nell’istruzione, perchè sono investimenti che non falliscono mai, quattrini guadagnati e non persi.

C’è chi non riesce a fare nemmeno un pisolino per i sensi di colpa, l’omertà e la reticenza rubano il sonno e la libertà, quella libertà che fa rima con umanità, dove l’emancipazione non sta nello scegliere tra bianco e nero ma nel sottrarsi a questa scelta. Esiste chi fa finta di dormire, chi si addormenta sui libri e chi, ahimè, chiude gli occhi davanti ad una nuova vita. Non posso che augurare a tutti un buon risveglio!!

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)