Attenzione cittadini indisciplianti, i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia continuano a ritmo serrato. Lo scorso venerdì gli addetti della Tekneko, azienda che gestisce l’appalto in città e nei comuni dell’Unione del Basso Biferno, assieme agli uomini della Polizia Locale hanno iniziato a monitorare la situazione in città riscontrando alcune criticità.

Nello specifico è emerso che alcuni cittadini non conferiscono i rifiuti in maniera corretta, come si legge sulla pagina del comune. Le problematiche maggiori e più evidenti riguardano la frazione dell’indifferenziata: all’interno dei sacchetti, le cui foto sono state rese pubbliche sulla pagina facebook dell’amministrazione, è stato trovato di tutto. Dalla plastica, al metallo, fino alla carta ed addirittura gli assorbenti inseriti tutti assieme all’interno di un’unica busta. Tutte tipologie di rifiuti che andrebbero divisi e differenziati diversamente.

Per questo motivo gli operatori ecologici hanno iniziato a non raccogliere i sacchetti contenenti scarti conferiti in maniera non adeguata, apponendo sugli stessi un adesivo rosso che indica il mancato ritiro a causa di rifiuto non conforme, invitando i cittadini ad effettuare una corretta separazione seguendo le informazioni fornite dalla ditta. I controlli, fanno sapere dal comune, continueranno ogni venerdì, allegando anche foto che “denunciano l’evidenza di questo malcostume per invitare i cittadini a conferire in maniera più corretta e consapevole”.

Non solo la spazzatura deve essere divisa secondo i dettami forniti dall’azienda preposta alla raccolta differenziata, ma deve essere esposta negli orari prefissati all’interno dei mastelli del colore assegnato in base al tipo di rifiuto. Fondamentale, ai fini di un corretto smaltimento, anche l’utilizzo di sacchetti della giusta tipologia per gli scarti.