Ricerca storica: un premio e una borsa di ricerca promossi dall’Iresmo

L’Iresmo – Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, per incentivare e sostenere la ricerca storiografica molisana ha ideato e promosso due bandi di concorso: il Premio per la divulgazione della ricerca storica “Giorgio Palmieri” (rivolto agli studiosi, ai giovani ricercatori e agli studenti del IV e V anno degli Istituti secondari superiori della regione) e il Bando di concorso per l’attribuzione di una borsa di ricerca (rivolto ai ricercatori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento, la laurea magistrale ovvero la laurea specialistica, in Storia, Beni Culturali, Scienze Politiche ed equipollenti).

Gli avvisi relativi alle due iniziative sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 66 del 31 dicembre al seguente link e sulla pagina web dell’IRESMO (www.iresmo.it) con i link diretti alla documentazione pubblicata e ai modelli di domanda in calce a ciascun bando. Inoltre, nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa interamente dedicata alla borsa di ricerca e al Premio “Giorgio Palmieri”.

Chi è interessato a partecipare in particolare al bando di concorso per l’attribuzione di una borsa di ricerca deve presentare la propria candidatura poiché la data di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURM e dunque del 30 gennaio 2019.

Per qualsiasi ulteriore informazione, tutti coloro che sono interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono rivolgersi all’IRESMO telefonicamente (0874.437808 / 0874.437801) oppure scrivere un messaggio e-mail a iresmo1@gmail.com.