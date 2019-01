Responsabile scuola calcio Sanniti confermato fra osservatori Milan

Il molisano Antonello Corradino, responsabile tecnico della scuola calcio Sanniti, è stato confermato nella squadra scounting del Milan, cioè di osservazione e scoperta di nuovi talenti del pallone.

L’ex capitano di Campobasso e Trivento ha visto prolungato di recente il suo contratto con l’Ac Milan nel settore scouting, ulteriore motivo di vanto per la scuola calcio Sanniti e un po’ per tutta la regione. “A livello numerico e di risultati fino ad ora ottenuti con la scuola calcio Sanniti, non possiamo che essere contenti di quanto fatto – interviene soddisfatto Corradino – sia dal punto di vista numerico che qualitativo stiamo facendo bene. Questo non può che farci piacere e ci spinge a crescere e migliorare giorno per giorno. Non ci accontentiamo assolutamente”.

Coradino ha definito la sua esperienza fra i rossoneri “un motivo di vanto e di orgoglio per me lavorare. Sinceramente non credevo di poter collaborare, per così tanto tempo con uno dei club più blasonati al mondo. Per questo ringrazio la mia famiglia che mi è stata sempre vicino e mi ha sostenuto e l’intera scuola calcio Sanniti alla quale spero di poter trasmettere tanto dalla mia esperienza con il club di Via Turati. Il prolungamento del contratto mi spinge a fare sempre meglio e a lavorare con impegno perché confrontarsi con dei professionisti che masticano calcio da sempre, mi aiuta a crescere e a cogliere delle sfaccettature del mestiere che magari prima non conoscevo”.

La scuola calcio Sanniti ha organizzato e ha partecipato nel corso degli anni a diversi eventi e manifestazioni che l’hanno messa in luce in ambito nazionale.

“Con i nostri ragazzi abbiamo partecipato e parteciperemo a tornei nazionali e internazionali ai quali siamo stati invitati e nei quali abbiamo avuto modo di confrontarci con realtà di livello assoluto. Per una piccola realtà come la nostra è motivo di vanto e di orgoglio. Dalla scorsa estate siamo affiliati all’Associazione Italiana Calciatori, cosa che ci permette di confrontarci con gente del calibro di Stefano Ghisleni, Francesco Mortelliti e Simone Perrotta. Inoltre abbiamo stretto ulteriormente i rapporti con la scuola per portieri Numero Uno di Castellamare di Stabia. Tutto questo permette anche ai nostri tecnici di ampliare il loro bagaglio di conoscenze. Siamo stati protagonisti in diversi tornei anche nei confini regionali. Insomma abbiamo fatto qualcosa di importante e vogliamo continuare”.

Quindi gli obiettivi del 2019. “Continuare a lavorare così come stiamo facendo, provando a toglierci delle soddisfazioni nei campionati regionali ai quali partecipiamo. A proposito siamo molto contenti di quello che tutte le categorie stanno facendo, siamo consapevoli che ci sono ampi margini di miglioramento. Torneremo al Torneo Internazionale Pasqua ad Ischia, Memorial Giovanni Oranio, saremo presenti con i Pulcini al torneo internazionale di Lamezia Terme con 64 squadre al via (25-28 aprile), tra le quali Inter, Roma, Milan, tanto per citarne alcune. E poi stiamo lavorando per organizzare nuovamente una manifestazione a primavera inoltrata in ricordo dei nostri tecnici Tato Barbieri e Antonio Russo. Sicuramente nello sport è difficile migliorare – conclude Corradino -. Se riusciamo a confermare quanto fatto negli ultimi anni, sarebbe importante. Continueremo a mettere massimo impegno e grande dedizione in ogni allenamento, convinti che possiamo fare ancora tanto nel corso del tempo”.