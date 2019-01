Raccolta differenziata, nuovo incontro con i cittadini alla scuola ‘Brigida’

Il Comune di Termoli ricorda che oggi pomeriggio – martedì 15 gennaio – alle 18 nell’auditorium della scuola Media ‘Maria Brigida’, in via Cina, i tecnici della Rieco incontreranno i cittadini, spiegheranno quali sono le novità del servizio di raccolta differenziata e risponderanno a tutte le domande e i dubbi dei presenti. Si tratta dunque di un’occasione importante per capire le novità che stanno interessando la cittadina termolese con il nuovo servizio di raccolta rifiuti.

Il prossimo incontro con i cittadini sarà lunedì 21 gennaio alle 17 nella scuola di via Stati Uniti.