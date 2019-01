Qualche giorno in città per l’attore Massimo Ferroni, protagonista della serie ‘Una vita’

È a Termoli per qualche giorno in famiglia Massimo Ferroni, attore nativo di Pescara ma con trascorsi proprio nella città molisana. Noto al pubblico come Massimo Ferroni D’Andrea, grazie alle fortunate esperienze lavorative sul set in Spagna, dove da anni vive e lavora, l’artista è protagonista in questi giorni della soap opera ‘Una vita’ dove veste i panni di Marcello, spasimante italiano di Fabiana, interpretata da Inma Quiros Perez.

Ferroni è infatti l’unico attore italiano della telenovela spagnola in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 ed è inoltre anche doppiatore italiano di se stesso nella soap. Nel passato dell’artista 53enne ci sono però anche cabaret, teatro, serie web e tanta tv con importanti partecipazioni in serie di successo come ‘Il maresciallo Rocca’, ‘Distretto di polizia’, ‘Un posto al sole’.

Al cinema ha avuto parti in ‘Il più migliore al mondo’, ‘Pasolini, la verità nascosta’, ‘To Rome with Love’ e diverse altre pellicole. Di questi giorni parlano di lui diversi giornali di gossip e riviste specializzate nei contenuti televisivi.

Come spesso gli capita, si è fermato a Termoli per salutare amici e parenti. “Sono arrivato da poco – confessa durante un incontro fugace in centro, a due passi dal Castello svevo – e starò qui per qualche giorno”. Una battuta anche sulla sua città adottiva, Madrid. “Si sta benissimo, città splendida”.